Resende realiza evento de lançamento do novo uniforme - Diário do Vale

Resende realiza evento de lançamento do novo uniforme

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2023, 19:37 horas

Resende – O Resende F.C promove nesta quinta-feira (12), no Resende Shopping, a partir das 18h, um evento de lançamento do novo uniforme para a temporada 2023, produzido pela fornecedora de material esportivo Super Bolla. Serão divulgados os dois uniformes de jogo, além dos trajes da comissão técnica e de treinamento.

A ação contará também com a apresentação do elenco, do novo mascote, que tem como animal símbolo o lobo-guará, sorteio de brindes e venda de produtos oficiais, dentre outras atividades.

– Pensamos neste evento como um dia para o torcedor alvinegro, com diversas ações para toda a família. Toda a torcida está convidada para participar deste momento festivo, trazendo muita energia positiva para que possamos ter uma grande temporada em 2023 – afirmou Leandro Melo, gerente comercial do clube.