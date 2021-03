Matéria publicada em 12 de março de 2021, 18:18 horas

Resende – O Resende segue focado na sequência do Campeonato Carioca 2021. Com uma vitória e uma derrota na competição e na sétima colocação, o clube enfrenta o Madureira neste sábado, dia 13, às 15h30, em Conselheiro Galvão.

O treinador Sandro Sargentim comandou, na manhã desta sexta-feira, o último treinamento do Resende antes da viagem para o confronto. Durante a atividade, Sargentim definiu os últimos detalhes e alinhou a equipe que irá entrar em campo pela terceira rodada da competição. Ele comentou a expectativa para o duelo e a campanha do Resende até aqui.

– Enfrentamos, logo de cara, dois gigantes, o Fluminense e o Botafogo. O próximo desafio é contra um adversário também muito forte, treinado pelo Toninho Andrade. Jogando em Madureira é mais forte ainda. Acredito que será um jogo muito disputado, muito aguerrido, mas nos preparamos muito bem durante a semana. Precisamos continuar pontuando porque é um campeonato muito dinâmico. Qualquer ponto que conquistamos faz toda a diferença lá no final – disse o treinador Sandro Sargentim.

O elenco passou por testes de COVID-19 na última quinta-feira, com todos os resultados negativos para a doença, e viaja nesta sexta.