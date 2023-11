Resende recebe Certificado de Clube Formador

Resende – A CBF oficializou nesta quinta-feira (16), o Resende FC como Clube Formador. A vistoria a Pelé Academia, principal CT do clube, chamou atenção e foi aprovada pela entidade máxima do futebol brasileiro.

“É um dia muito especial e um passo importantíssimo para o projeto de formação da Pelé Academia. É nossa metodologia e estrutura física ganhando a chancela e entrando para um pequeno grupo de clubes formadores no Brasil. Queremos dividir essa conquista com os profissionais que lutam no dia-a-dia do clube e com a família do Rei Pelé. Certamente, onde ele estiver, também estará comemorando”, ressaltou Eduardo Gomes, diretor-executivo do Resende.

O Resende passa a ser o único clube do Sul do Estado do Rio com um Centro de Treinamento que aloja cerca de 70 atletas de base, com previsão de investimento para mais 70 novos alojamentos no próximo ano.

O CT, além de toda estrutura exigida para a formação, como departamento médico, academia, psicologia, nutrição, conta, também, com dois campos próprios, usados pelas categorias de base. O clube possui ainda mais um campo próprio, no centro da cidade de Resende, o Resendinho, e um CT em Barra Mansa, no antigo campo da Barbará, ambos para uso exclusivo das categoriasde base do Resende.

“Somos uma instituição realmente preocupada com a formação. Queremos formar atletas e homens no caminho da retidão”, reforçou Eduardo, completando. “Isso é apenas o começo. Vamos continuar investindo para que tenhamos a certificação sempre renovada, por consequência única da nossa competência”, completou o diretor.

Nos últimos cinco anos, a Pelé Academia foi responsável por formar o jogador Jeffinho, a maior negociação da história do Botafogo, vendido ao Olympique Lyonnais, o Lyon, por R$ 55.3 milhões.

Além dele, o volante Gabriel Pires, que defende o Botafogo, o zagueiro Peixoto, também no alvinegro carioca, além dos zagueiros Marcelo Benevenuto, Halls (Bragantino) e Marcos André, o Marcão, que está no Athletico-PR.

Na base, o clube possui, negociados recentemente, os atletas Miguel e Keven (Flamengo), Kaique e Kauê (Fluminense), Henry, Junior e Miguel (Vasco), Alessandro (Cruzeiro), Thauan, Ícaro e David Kauã (Palmeiras), Fabio (Athletico-PR), Rafael Sarmento (Grêmio).