Resende recebe segunda edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa em setembro



Resende – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), realizará no dia 20 de setembro, das 8h às 12h, a segunda edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025. O evento gratuito será realizado na arena poliesportiva da AEDB e é destinado a crianças e jovens de 7 a 23 anos, com e sem deficiência. As inscrições podem ser feitas até 19 de setembro, por meio de formulário online.

Promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o Festival Paralímpico Loterias Caixa é um evento lúdico e recreativo com o objetivo de promover a inclusão, vivência e prática de esportes paralímpicos gratuitamente para crianças e jovens com e sem deficiência. Pela primeira vez, Resende foi uma das sete cidades do estado do Rio de Janeiro selecionadas para sediar o festival.

A primeira edição, realizada em 14 de junho, reuniu mais de 200 participantes em uma manhã repleta de esporte e atividades adaptadas. A segunda etapa do Festival Paralímpico comemora duas datas importantes para a luta pela inclusão social: o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e o Dia do Atleta Paralímpico, celebrados em 21 e 22 de setembro, respectivamente. O evento conta ainda com a colaboração das secretarias municipais de Esporte e Lazer, e Educação.

“A primeira edição do Festival Paralímpico foi um sucesso e nós esperamos repetir o feito nesta segunda etapa. Queremos que o sentimento de acolhimento e diversão seja ainda mais presente entre os participantes, reforçando o nosso compromisso com a inclusão e a diversidade em Resende. Vale destacar que o evento é aberto a pessoas com e sem deficiência, e que todas as atividades são desenvolvidas com o objetivo de promover a integração entre os jovens”, afirma a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo.