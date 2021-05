Resende se prepara para campeonato carioca sub-20 no CT Pelé Academia

Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 23:11 horas

Resende – O Resende está se preparando para mais um desafio na temporada. O foco do momento, no CT Pelé Academia, é o Campeonato Carioca sub-20, que começa no próximo dia 15 de maio. Cerca de 30 atletas fazem a preparação e o clube fará um jogo-treino preparatório neste sábado, dia 8, contra a equipe sub-20 da Cabofriense, no CT Pelé Academia.

Entre os atletas que defenderão o Resende na competição da base estão figuras já conhecidas, que deixaram suas marcas no Carioca profissional. João Felipe, de 19 anos, um dos artilheiros do time entre os profissionais, com dois gols marcados – ambos saindo do banco – disputará a competição. Os zagueiros Gabriel Peixoto e Henrique Halls, o meia Brendon e o atacante Bismarck também defenderam o Resende contra grandes equipes da elite nacional e fazem parte do elenco sub-20.

O Resende terá como treinador Jefter Percy, que traz no currículo trabalhos em categorias sub-15 e sub-17, campanhas de destaque pelas categorias de base do Nova Iguaçu e também já foi auxiliar técnico da equipe profissional do América-RJ. O treinador já disputou duas Copas São Paulo de Futebol Junior pelo Nova Iguaçu, sendo uma como auxiliar, e treinou a equipe sub-17 do Resende em 2020. Jefter falou sobre a expectativa para o Campeonato Carioca sub-20.

– O Resende vem para buscar seu espaço e se tornar cada vez mais protagonista na competição. Temos metas bem estabelecidas e vamos atuar sempre no limite, com entrega total de todos. Assim, vamos buscar brigar na parte de cima da tabela. Não será fácil, pois enfrentamos gigantes do nosso futebol e outras equipes que costumar chegar fortes. Estamos nos preparando bem e temos uma base forte deixada pelo professor Sandro (Sargentim), além de termos conseguido captar alguns bons atletas para fortalecer a equipe. Vamos com tudo – comentou o treinador Jefter Percy.

A estreia do Resende no Campeonato Carioca sub-20 será com direito a clássico. O Gigante do Vale enfrenta o Volta Redonda no sábado, dia 15 de maio, no Estádio do Trabalhador.