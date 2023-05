Resende terá dois novos reforços para o ataque

Matéria publicada em 6 de maio de 2023, 13:48 horas

Resende – Os atacantes Amarildo, de 24 anos, que estava no Pouso Alegre-MG, e Orlando Júnior, de 26 anos, ex-Marília-SP, vão reforçar o ataque do Resende. Eles chegam por empréstimo até o final da temporada. Apesar de estarem regularizados, apenas Orlando Júnior viajou com a equipe e está à disposição do técnico Eudes Pedro para enfrentar o Vitória-ES pela estreia da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (6), às 15h, no estádio Salvador Costa.

Amarildo já defendeu o New York (EUA), Maringá-PR, Caldense-MG, Tombense-MG, Famalicão – de Portugal – Náutico-PE e Pouso Alegre-MG, último clube antes de acertar com o Gigante do Vale. “Cheguei ao clube e fui muito bem recebido. Uma estrutura excelente, que nos dá todas as condições de trabalho para que possamos fazer o melhor dentro de campo, ganhando jogos e conquistando o nosso principal objetivo, que é o acesso”, destacou Amarildo.

Orlando Júnior, por sua vez, iniciou a carreira no Botafogo-PB e já vestiu as camisas do Spartax-PB, São Paulo Crystal-PB, Volta Redonda e Marília-SP, último time antes de compor o Resende.

“Estou muito feliz em estar vestindo a camisa deste grande clube, que é o Resende. Agradeço a confiança da diretoria e toda a comissão técnica. Chego bastante motivado, para ajudar meus companheiros na busca dos acessos no Carioca e na Série D”, disse Orlando.