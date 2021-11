Resende terá segunda edição da ‘Corrida Federal Rosa’ no próximo dia 28

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 15:40 horas

Evento será a partir das 8h, com largada prevista no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco

Resende – Resende sediará mais uma vez a “Corrida Federal Rosa”, no próximo dia 28 de novembro, domingo. A Etapa Resende será realizada pela Polícia Federal, em parceria com a Prefeitura de Resende e o Sesc (Serviço Social do Comércio), com largada às 8h, no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. A chegada será no mesmo local, por volta de meio-dia. O evento – que aconteceu pela primeira vez em 2019, em Resende – tem o lema “Todos juntos com a polícia no combate ao feminicídio e à violência doméstica”.

A ação social é organizada pelo Instituto Federal Kids – fundado no dia 9 de agosto de 2018, pela Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (Fenadepol) e Fundação Brasileira de Ciências Policiais (FBCP). A Federal Rosa tem como objetivo o combate ao feminicídio e à violência doméstica. Para participar da corrida, o interessado pode se inscrever pelo no link (https://corrida-federal-rosa-em-resende-rj.eventbrite.com). Os participantes podem percorrer dois quilômetros de caminhada ou cinco de corrida, em largadas diferentes.

A retirada dos kits será no dia 27 de novembro, entre 9h e 17h, dentro do quiosque do Parque das Águas. Cada kit é composto por uma sacola com a camisa, número de inscrição e medalha. As inscrições podem ser efetuadas por homens e mulheres, inclusive, crianças a partir de dois anos de idade, acompanhadas dos pais ou responsáveis.

De acordo com a secretário de Esporte e Lazer, David Manuel de Jesus Silva, a Federal Rosa está em sua segunda edição no município de Resende, que apoia a nobre causa feminina. “A Prefeitura de Resende abraça a causa e incentiva diversas ações de conscientização da não violência contra a mulher. A parceria com a Polícia Federal visa proporcionar mais um momento de reflexão sobre as novas políticas para o enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica, principalmente, neste período de pandemia, quando as mulheres passaram a ficar mais dentro de suas casas. Em Resende, a população conta com o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Niam), que faz acompanhamento psicossocial de mulheres vítimas de violência de gênero. Já a Coordenadoria da Mulher trabalha de forma preventiva, por meio de atividades, parcerias e informações, tais como: canais de denúncia e medidas cabíveis conforme a legislação vigente (Maria da Penha e Lei do Feminicídio). Nossos canais também se articulam com o Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam), da 89ª Delegacia Legal de Resende”, explica.

Canal do Governo Federal

O Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) é um serviço gratuito de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O canal direciona estas mulheres para os serviços especializados da rede de atendimento, dentre outras funções.

Também é possível realizar denúncias de violência contra a mulher pelo aplicativo Direito Humanos Brasil e na página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), responsável pelo serviço. No site está disponível o atendimento por chat e com acessibilidade para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As denúncias ainda podem ser feitas pelo Telegram. Basta acessar o aplicativo, pesquisar por “DireitosHumanosBrasil” e mandar mensagem para a equipe da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.