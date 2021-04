Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 17:57 horas

Resende – O Resende venceu o Macaé por 3 a 1 em Bacaxá, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça na tarde deste sábado. Os gols foram marcados por Jean Deretti, Nunes e mais um atleta da base: o atacante Igor Bolt, a quinta prata da casa a marcar no Carioca 2021.

Logo no início do jogo, o Gigante do Vale se impôs, mesmo fora de casa, e pressionou o Macaé. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Jean Deretti abriu o placar em um belo chute rasteiro de fora da área. O Gigante do Vale manteve a pressão e levou o resultado para o intervalo.

No segundo tempo, o Macaé iniciou melhor e abriu o placar com gol de cabeça aos 7 minutos. Mas, o Gigante do Vale manteve a calma e fez valer a superioridade em campo. Igor Bolt, após lançamento de Kaique, deixou o Resende na frente novamente e fez 2 a 1.

Na frente do placar novamente, o Macaé se expôs e em um contra-ataque fatal, Derli cruzou e Nunes, aos 39 anos, teve fôlego de sobra para chegar e vencer a dividida com o zagueiro.

Com o resultado, o Resende pula parcialmente para a quinta colocação, com 11 pontos. O próximo adversário na briga direta pelo G8 é o Nova Iguaçu, ainda sem data e horário confirmados.