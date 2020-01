Revelado pelo Voltaço, Caio pode defender seleção árabe

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 21:19 horas

Abu Dhabi – Nascido em Volta Redonda e revelado pelo Voltaço, o atacante Caio Canedo, que defendeu também Botafogo e Internacional, conseguiu a naturalização e se tornou cidadão dos Emirados Árabes Unidos.

Aos 29 anos, Caio agora está pronto para vestir a camisa da seleção do país onde mora há cinco anos. Nos Emirados Árabes, Caio é um dos destaques do time do Al Wasl.