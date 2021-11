Rhenzo Alcón assina primeiro contrato profissional com o Botafogo até o fim de 2024

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 17:48 horas

Rio- O Botafogo realizou, na manhã de sexta-feira (05), a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante Rhenzo Alcón. Filho de pai brasileiro e mãe boliviana, o jogador de 17 anos acertou seu vínculo até o fim de 2024 com o Glorioso.

“É muito gratificante. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida, a minha família, a meus empresários e ao Botafogo, por estar apostando em mim. Um clube tão grande, que já teve vários ídolos como Garrincha, Didi, Quarentinha… Eu quero dar muitos frutos ao Botafogo e fazer valer em campo a confiança deles em mim”, disse Rhenzo.

Apesar de o momento ser de muita alegria, a temporada não foi nada fácil para o jovem centroavante, uma vez que ficou afastado durante um longo período se recuperando de uma cirurgia no joelho direito. No entanto, ele já está liberado pelo departamento médico e na expectativa para retornar aos gramados.

“Eu estou bem ansioso para voltar a jogar. Foram 10 meses muito difíceis na minha vida, que tive muito trabalho, muita perseverança. E o Botafogo me ajudou muito nesse tempo, não só na recuperação como jogador, mas como pessoa também. Amadureci muito e espero dar o meu melhor em campo”, contou o mais novo atleta profissional alvinegro.

Gerente geral da base do Fogão, Tiano Gomes exaltou o acerto contratual com Rhenzo. Segundo o dirigente, é mais um dia muito feliz dentro do clube e que deve ser comemorado.

“A gente assina com um atleta oriundo da base, que está há bastante tempo no Botafogo. Um jogador de seleção, convocado constantemente para as categorias de base da Bolívia. O Rhenzo é um atacante alto, fazedor de gols. A gente tem a expectativa agora, com ele subindo para a categoria Sub-20, que continue o seu desenvolvimento para que, o mais breve possível, possa estar dando alegria para a nossa torcida tanto na equipe Sub-20, como na equipe profissional”, comentou Tiano.