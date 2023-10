Rodada do Campeonato Moreira de Veteranos +50 é marcada por dois jogos no fim de semana

Angra dos Reis – Pelo Campeonato de Futebol de Veteranos +50, que leva o nome do ex-treinador Moreira, dois jogos marcaram a rodada no fim de semana. Na sexta-feira (20), no Estádio Municipal, o União Flamenguinho (de Santa Rita) venceu o Entre Amigos por 3 a 0, e no domingo (22), no campo da Vila Histórica, o time Veleiros goleou o Veteranos Mambucaba por 5 a 0.

Próximos jogos do Campeonato de Veteranos Moreira +50:

Quinta-feira (26) – Estádio Municipal

18h45 – Entre Amigos x Angra Premium

Sábado (28) – Campo da Vila Histórica

14h45 – Veteranos MBC x Estrela de Angra

Domingo (29) – Campo do Camorim Grande

Beira Rio x União Flamenguinho