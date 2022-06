Rogério Corrêa celebra primeira vitória do Voltaço fora de casa pela Série C

Matéria publicada em 6 de junho de 2022, 19:21 horas

Volta Redonda- O Volta Redonda conquistou a sua primeira vitória fora de casa diante do Vitória-BA, após vencer a equipe baiana por 2 a 1 no Barradão. Triunfo que recolocou o Esquadrão de Aço no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto, o comandante Rogério Corrêa celebrou o primeiro resultado positivo como mandante e parabenizou a equipe pela grande atuação que teve.

-Foi uma vitória muito importante, que vem para nos dar a confiança, o respaldo que precisávamos, até pelo o que estamos desempenhando nesta Série C do Brasileiro. Já poderíamos ter tido esta vitória anteriormente contra o Paysandu, mas, infelizmente, a arbitragem nos complicou um pouco lá. Ontem fizemos outro grande jogo, com os jogadores muito comprometidos com a parte tática, jogando um futebol brilhante, colocando a bola no chão e jogando o nosso jogo. Isso foi muito bom. Não nos intimidamos com o maior público da competição, quase 30 mil pessoas, e conseguimos jogar, nos impor sobre o nosso adversário e tirar o ímpeto da torcida. Então, tudo isso foi muito importante e todos os jogadores estão de parabéns. Que esta vitória venha nos dá força e confiança para que possamos continuar crescendo – destacou.

Agora, o Volta Redonda foca na semifinal da Taça Santos Dumont, quando recebe o Olaria nesta quinta-feira, dia 19, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

-Apesar de termos a vantagem de jogar em casa e do empate, vai ser um jogo bem complicado. A equipe do Olaria vem de uma grande virada sobre o Americano. Então, será um jogo bem difícil, porém, temos totais condições de conseguir a classificação para a final, que é o objetivo nosso e muito importante para o clube. Temos agora focar na semifinal, descansar bem estes dias e nos preparar bem para enfrentar o Olaria, entrando com a mesma determinação da Série C, para que a gente possa fazer um grande jogo, assegurando o passaporte para a final, que é um passo importante demais para o Volta Redonda retornar para a primeira divisão do Estadual – projetou.