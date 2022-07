Rogério Corrêa comenta classificação do Voltaço para a semifinal da Taça Corcovado

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 13:07 horas

Esquadrão de Aço enfrentará o Olaria e precisa vencer para chegar na decisão do segundo turno da A2

Com a vitória de virada por 2 a 1 diante do America nesta quinta-feira, dia 28, no Raulino de Oliveria, pela última rodada da fase de grupos da Taça Corcovado, o Volta Redonda deu mais um importante passo na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Carioca. Já campeão do primeiro turno, o Esquadrão de Aço agora tem também a melhor campanha na classificação geral e está classificado para a semifinal da Taça Corcovado. Caso conquiste também o segundo turno, o Voltaço irá subir de divisão em necessitar da final geral.

O adversário na semifinal será o Olaria, na quarta-feira, dia 3, às 14h45, na Rua Bariri. Pelo fato da equipe carioca ter terminado em primeiro lugar no seu grupo, os donos da casa jogarão pelo empate para avançar à decisão.

– Foi um jogo difícil demais diante do America, que veio fechado e ainda conseguiu o gol no final do primeiro tempo. Depois tivemos que buscar a vitória a todo custo por conta dos outros resultados e conseguimos este resultado muito importante, que nos garantiu na semifinal, além de confirmar a melhor campanha no geral. Agora teremos que ganhar do Olaria fora de casa na semifinal, mas temos totais condições de ir lá, conseguir a classificação e, depois, conquistar também o segundo turno, nos classificando direto para a Série A, sem a necessidade do jogo final – destacou.

A maratona tricolor continua e a equipe não terá muito tempo de descanso. Na manhã desta sexta-feira, dia 29, a delegação seguiu para Ribeirão Preto-SP, onde, no domingo, dia 31, enfrenta o Botafogo-SP, às 11h, no estádio Santa Cruz, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

– O fator psicológico é muito determinante nisso. Acabamos o jogo, nem vamos descansar direito e já temos que seguir viagem para São Paulo nesta sexta de manhã. Então, não dá tempo de treinar, recuperar desse cansaço todo, porém, vamos tentar ver quem está em melhores condições para que possamos fazer um grande jogo lá e conquistar esta vitória que nos deixa muito próximo da classificação – afirmou.