Rogério Corrêa destaca importância da vitória do Voltaço diante do Mirassol-SP ‘Gigantesca’

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 09:28 horas

Triunfo recoloca Esquadrão de Aço no G8 da Série C e afasta perigo do Z2

Com dez jogadores em campo, o Volta Redonda brigou até o último minuto para conquistar a vitória diante do Mirassol-SP na noite deste domingo, dia 10, no Raulino de Oliveira, em partida válida pela 15° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Luta que foi premiada com o gol do lateral-direito Wellington Silva aos 52 minutos do segundo tempo, que decretou o triunfo tricolor por 2 a 1, recolocando a equipe na zona de classificação para a próxima fase e abrindo seis pontos da zona de rebaixamento.

Após o confronto, o comandante Rogério Corrêa exaltou a raça da equipe e falou sobre o tamanho do triunfo tricolor.

– Foi gigantesca. Enfrentamos a melhor equipe da competição, porém, conseguimos neutralizar algumas situações deles. Eles sempre têm uma superioridade muito grande sobre o adversário e conseguimos encaixar uma marcação alta, que incomodou muito eles. Claro que tivemos momentos que a qualidade deles nos trouxe dificuldade na marcação, mas o time se portou muito bem. Acabamos crescendo no final do jogo ali, com muita intensidade, entrega, com a parte física que tem que ser elogiada, porque estamos jogando duas competições ao mesmo tempo, e fomos merecedores daquele gol ali no final. E isso para a gente foi de uma importância gigantesca – destacou.

O Esquadrão de Aço retorna o foco para a Série A2 agora, porque, na quarta-feira, dia 13, às 19h, recebe o Angra dos Reis no Raulino de Oliveira.

– Esta é a grande dificuldade que temos hoje em dia. As pessoas não têm noção do que é jogar duas competições ao mesmo tempo, com uma obrigação tão grande como a que temos. O nosso elenco, temos 22, 23 jogadores ali que estão jogando. Então, temos uma dificuldade grande nesta transição de duas competições diferentes, mas sabemos que temos que nos entregar. Agora é descansar e focar no Angra dos Reis, para que a gente possa fazer uma vitória e voltar para o G2, continuando na briga pela classificação e, posteriormente, pelo título do segundo turno da A2 – ressaltou.

Reapresentação

O elenco tricolor irá se reapresentar na tarde desta segunda-feira, dia 11. Os atletas que jogaram mais de 60 minutos, ficarão na sede, realizando um trabalho de recovery. Já os demais atletas participarão de um treinamento técnico e tático no CT Oscar Cardoso.

Na programação tricolor está previsto um treinamento para manhã de terça-feira, dia 12, no CT Oscar Cardoso, encerrando a preparação para enfrentar o Angra dos Reis, quarta-feira (13), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, pela 4ª rodada da Taça Corcovado.