Rogério Corrêa não é mais o técnico do Voltaço

Volta Redonda – O Volta Redonda F.C. comunicou na noite desta terça-feira (10), que o técnico Rogério Corrêa não aceitou a renovação de contrato para a próxima temporada, após um ano e meio no comando do Esquadrão de Aço.

No comando de Rogério, foram 88 partidas, com 56,8% de aproveitamento, além da média de 1,77 gols por partida – sendo o 5º melhor ataque do Brasil em 2022. Rogério Corrêa deixa o seu legado na história do Volta Redonda, sendo o 5º treinador com mais jogos pelo clube, conquistando a Série A2 do Campeonato Carioca e o pentacampeonato da Copa Rio em 2022.

Em 2023, alcançou a semifinal do Campeonato Carioca e a terceira fase da Copa do Brasil. Na Série C do Campeonato Brasileiro, brigou pelo acesso até a rodada final nas últimas duas edições.