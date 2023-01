Rola a bola para Volta Redonda e Resende no Raulino

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 19:02 horas

Volta Redonda – Em busca de uma vaga na zona de classificação para a próxima fase do estadual, Voltaço e Resende vão empatando em 0 a 0 na noite desta quarta-feira (25), no Raulino de Oliveira. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca e está sendo transmitido pela BandTV.