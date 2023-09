Rumo à Série B: Flávio Horta aposta no acesso e prevê aumento de receita e investimentos em 2024

Volta Redonda – Após a vitória sobre o Botafogo-PB no último domingo (10), o Voltaço assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Brasileiro e fica cada vez mais perto de subir para a Série B, após 25 anos. A façanha do Esquadrão de Aço, caso consiga o acesso, poderá atrair novos investimentos para o clube e para a cidade de Volta Redonda, já que estar entre os 40 melhores times do Brasil trará mais recursos financeiros para o clube. Com isso, a cidade ganhará mais visibilidade, além de alavancar a economia com a atração de visitantes.

Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, o presidente do Voltaço, Flávio Horta, destacou os desafios financeiros enfrentados pelos clubes nas divisões inferiores e o maior retorno financeiro obtido pelos clubes da Série B e A.

“Para ter uma ideia, o clube, para participar da Série C, só recebe alimentação, passagem aérea e hospedagem, às vezes com uma logística que nos obriga a ter gastos extras. Enquanto o clube na série B, que recebeu menos durante essa temporada, ganhou R$ 11 milhões. Estar na série B será significativamente uma nova forma de fazer futebol. Hoje fazemos futebol vendendo o almoço para comprar a janta, com muitas dificuldades. Será diferente fazer futebol na série B partindo de um orçamento de R$ 11 milhões” disse Horta, acrescentando que, atualmente, o clube está em primeiro lugar no grupo e precisa vencer os jogos em casa e empatar fora para garantir a vaga na Série B. O presidente expressa confiança na capacidade da equipe de vencer e se aproximar do objetivo.

Presente no Raulino de Oliveira durante a partida Voltaço x Botafogo – PB, o deputado estadual Munir Neto também falou sobre os benefícios que a classificação do Voltaço para a Série B trará para Volta Redonda.

“Com o Voltaço na Série B, a cidade terá mais atrações futebolísticas e esportivas, com grandes equipes nacionais jogando no Raulino de Oliveira. Com isso, a economia irá girar mais, vai atrair mais turistas amantes do esporte para cá. Ganha a rede hoteleira, o comércio, a população” ressaltou o deputado.

Jogo contra o Amazonas pode ser decisivo

O Volta Redonda treinou forte na tarde desta terça-feira (12) no Centro de Treinamento do Aero Clube. O time encara o Amazonas, no próximo sábado (16), às 18 horas, no estádio Arena da Amazônia, pela terceira rodada da série C. A partida é decisiva, valendo uma vaga para a série B do campeonato Brasileiro.

O time treina nesta quarta-feira (13) pela manhã no CT do Aero e embarca na parte da tarde para o Amazonas, onde a rotina de treino na quinta e sexta-feira será mantida pelo técnico Rogério Corrêa, até a partida no sábado.

O Voltaço é líder do Grupo C com quatro pontos, e a vitória contra o Amazonas garante ao tricolor de aço mais três pontos na tabela. Empatando fora e vencendo os próximos jogos em casa, o time será um dos dois da chave a avançar para a Série B.

A torcida, que compareceu ao Raulino de Oliveira no sábado, impulsionou o time à vitória. Os líderes das organizadas estão animados e articulando festas e locais para assistir a partida no próximo sábado.