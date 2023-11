Samba tricolor agita torcedores em Barra Mansa

Barra Mansa – A Fundação Cultura de Barra Mansa realizou na tarde deste sábado (4), o Samba Tricolor, para assistir à final da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Um telão foi instalado no Corredor Cultural, no Centro, para transmissão do jogo e o grupo de samba ‘Empolga Samba’ se apresentou para aumentar ainda mais a animação da torcida. Em um jogo cheio de tensões e fortes emoções, o time tricolor venceu o time argentino por 2X1, com um gol no primeiro tempo e um gol durante a prorrogação.

O torcedor Jorge Magalhães, demonstrou alegria em poder participar do evento: “Não existe coisa melhor do que assistir o meu time do coração em uma final tão importante como essa em um telão deste, com outras pessoas apaixonadas que torcem igual a mim e com um samba muito legal junto. É bom demais”, revelou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou um pouco sobre a importância de usar o Corredor Cultural em eventos como esse: “O Corredor Cultural é um local para toda e qualquer demonstração artística e de cultura, e algumas das culturas mais fortes do nosso país é o nosso futebol e o nosso samba, então nós juntamos as duas coisas e fizemos este evento para animar os torcedores”, finalizou Bravo.