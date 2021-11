Sandro Sargentim comenta tabela do Resende na competição e montagem do elenco para 2022

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 18:36 horas

Resende – O Resende, do treinador Sandro Sargentim, já sabe a ordem dos confrontos que terá pelo Campeonato Carioca 2022. Em fase de planejamento, mirando a preparação para a temporada, o clube está de olho no mercado a fim de fechar o elenco para disputar a primeira divisão carioca. O início da pré-temporada no clube está previsto para as primeiras semanas de dezembro.

Quem está ativo no processo de montagem do elenco é o treinador Sandro Sargentim, que se encaminha para a terceira temporada no comando da equipe principal. Ele assumiu o Resende em 2020, após a paralisação do Campeonato Carioca, em virtude da pandemia, e foi treinador da campanha de 2021.

No último dia 18, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os jogos do Campeonato Carioca 2022. O primeiro adversário do Resende será o Madureira, com mando de campo do clube da Baixada Fluminense. Na sequência, o Gigante do Vale enfrenta o Nova Iguaçu, Portuguesa e Audax Rio em casa e o Volta Redonda fora de casa. Sandro falou sobre os desafios do clube e a expectativa para o próximo ano.

– Em relação à tabela eu gostei porque nós temos uma sequência boa de três jogos em casa nas quatro primeiras rodadas. A ideia é poder estrear bem contra o Madureira, respeitando o Madureira, mas fazer uma boa estreia. E depois, nos três jogos em casa, poder fazer valer o nosso mando de campo, impor a nossa forma de jogar e poder iniciar bem o campeonato carioca com uma boa sequência. No fim, queremos pegar os clubes da elite com uma situação estável na tabela de acordo com as nossas pretensões – comentou o treinador.

Para honrar as tradições do Resende da competição, o treinador Sandro Sargentim falou sobre o perfil de atletas que irão fazer parte do elenco para 2022.

– Esse ano estamos buscando aliar a juventude de nossos atletas com a experiência dos atletas contratados, com um diferencial de contar com atletas experientes com baixa idade e boa rodagem. Outro ponto importante é termos priorizado os atletas que estavam atuando no segundo semestre, em campeonatos nacionais ou estaduais, para que não estejam muito tempo inativos. Eles vão agregar valor e competência junto aos atletas da casa. Vamos ter muita intensidade, juventude e dinâmica com uma boa vivência e experiência de jogo – completou Sargentim.