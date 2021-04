Sandro Sargentim completa dois anos no Resende

Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 20:28 horas

Resende РNa contramão da tendência de curtas passagens de treinadores do futebol brasileiro, Sandro Sargentim está completando dois anos como treinador no Resende. Ele chegou ao clube em abril de 2019 e foi um dos responsáveis por colocar em prática o projeto de formação de atletas dentro da metodologia da Pelé Academia junto ao Gigante do Vale.

Sargentim iniciou a trajetória no Gigante do Vale como treinador do sub-17. Em seguida, foi designado para treinar a equipe sub-20. Em 2019, o Resende se classificou para disputar a primeira Copa São Paulo de Futebol Junior da história do clube, competição que teve Sandro como treinador. Em 2020, assumiu o time profissional e ajudou a consolidar a permanência do clube na elite carioca. Já em 2021, teve a difícil tarefa de comandar a equipe em meio a um orçamento pequeno, com as dificuldades agravadas pela pandemia.

РForam dois anos maravilhosos. A gente passou desde o sub-17 e estamos ainda em processo de implementação da metodologia, mas acredito que muitos deles já assimilaram bastante e a resposta está aí. Jogamos um carioca com mais atletas da base do que contratados e conseguimos honrar a instituição. Estou muito feliz por ter trabalhado em dois cariocas seguidos e ver a evolução de atletas que a gente viu crescer desde o sub-17 e até sub-15 Рfrisou.

O treinador possui Licença Pro, a qualificação mais alta da CBF para treinadores. Ele acumula quase seis anos de trabalho na base do Corinthians como preparador físico e também tem passagens por outros times do futebol paulista, como Portuguesa, Guarani, Ituano e Bragantino. Como treinador, tem passagens por Atibaia, Figueirense, Taboão da Serra e São Bernardo.

Confiante no projeto de longo prazo do Resende, o treinador revelou a expectativa por muitas coisas boas pela frente, tanto em termos de formação de atletas quanto em resultados dentro de campo.

РTenho certeza que ainda vamos colher muitos frutos com esses garotos com quem trabalhei e trabalho. Darão um retorno muito bom ao clube e me orgulho por ter feito parte disso ao lado de outros profissionais de muita qualidade. Ainda vamos formar muitos outros jovens atletas, cada vez mais. Vamos colocar Resende no Campeonato Brasileiro, em finais do Campeonato Estadual e ver o retorno para o clube e para o torcedor. Sempre com um futebol bonito e bem jogado. Estou ansioso pelos próximos passos e quero completar mais aniversários por aqui Рcompletou Sandro.