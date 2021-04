Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 16:27 horas

Resende – O Resende está trabalhando firme para dar a volta por cima e voltar mais forte ao campeonato depois de resultados negativos em casa. Elenco e comissão técnica permanecem concentrados no CT Pelé Academia para corrigir erros e entrar na reta final da competição com confiança.

Com oito pontos, ocupando a décima colocação, o Resende ainda terá mais três rodadas para carimbar a permanência na primeira divisão e buscar a vaga nas semifinais da Taça Rio. Os adversários pela frente serão o Macaé (fora), o Nova Iguaçu (fora) e o Vasco (em casa).

O treinador Sandro Sargentim falou sobre a semana de preparação antes de viajar para Saquarema, onde enfrentará o Macaé, no próximo sábado, dia 10. Segundo Sandro, o clube mira, pelo menos, duas vitórias nos próximos três jogos decisivos para alcançar os objetivos no Carioca.

– Temos três jogos que podem mudar nosso destino no campeonato. É importante lembrar que nosso primeiro objetivo para uma temporada difícil como essa era de permanecer na primeira divisão e estamos muito próximos disso. Acreditamos que, com duas vitórias nesses três jogos, nós podemos garantir vaga nas semifinais. O Campeonato ainda está em aberto, temos aproximadamente 30% do campeonato para disputar e eu acredito muito no meu grupo. Acredito que vamos corrigir os erros, levantar a cabeça e terminar o campeonato buscando objetivos grandes – frisou Sandro.

Contra o Macaé, o treinador não poderá contar com o zagueiro Marcão, que foi titular nos últimos jogos, mas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.