Santos faz 4 a 1 no Vasco na Vila Belmiro

Santos – O Santos goleou o Vasco na Vila Belmiro por 4 a 1, e engatou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, alcançando importantes posições na tabela. Marcos Leonardo marcou duas vezes, e os venezuelanos Tomás Rincón e Soteldo completaram o marcador.

Na primeira etapa, Marcos Leonardo abriu o placar de pênalti. O Vasco empatou, mas o time santista estava inspirado, e antes do intervalo, marcou o segundo com o venezuelano Tomás Rincón, após cobrança de escanteio, e Marcos Leonardo marcou mais um nos acréscimos, após rápido contra-ataque, e levou o time santista com 3 a 1 no placar para o segundo tempo. Já na segunda etapa, Soteldo foi o grande protagonista, e após sofrer falta dura do marcador vascaíno, não se intimidou, e foi o responsável em marcar o quarto gol do Peixe e dar números finais ao jogo.

O próximo compromisso do time santista será no domingo, dia 08 de outubro, diante do Palmeiras, fora de casa.

O jogo

O Santos FC já chegou com perigo pela primeira vez aos 11 minutos. Marcos Leonardo recebe na área e é derrubado. O árbitro manda seguir, mas o VAR chama para a checagem. Após avaliar o lance, a arbitragem volta atrás e assinala pênalti para o time santista. E aos 14 minutos, o próprio Marcos Leonardo foi para a cobrança e abriu o marcador para o Peixe.

Aos 25 minutos, o Peixe troca passes da defesa ao ataque, e a bola sobra para Lucas Lima, que chuta para fora.

Cinco minutos depois, o Vasco empatou com Vegetti.

O Vasco sai jogando errado, aos 34 minutos, e a bola sobra com Lucas Lima. O camisa 23 domina e invade a área, mas chuta por cima do gol.

E já aos 45 minutos, o Peixe ficou novamente em vantagem. Soteldo cobra escanteio pela esquerda, Dodô desvia e Tomás Rincón escora para estufar a rede e marcar o seu primeiro com a camisa santista.

Dois minutos depois, o Santos aproveitou o rápido contra-ataque para ampliar o placar. Jean Lucas arranca pelo meio e toca na esquerda para Marcos Leonardo. O Menino da Vila bate de primeira para marcar seu segundo gol na partida.

Aos quatro já da segunda etapa, Marcos Leonardo marcou mais um, mas o gol foi invalidado pelo VAR.

Soteldo faz jogada pela esquerda, aos 10 minutos, e sofre dura falta do defensor do Vasco. A falta gerou confusão e expulsões, e o jogo ficou paralisado.

O camisa 10 não se intimidou e continuou indo para cima, e aos 29 minutos, Marcos Leonardo rouba a bola no meio campo, tenta o gol de longa distância e o goleiro espalma para o meio. Na sobra, Tomas Rincón domina em frente a área e rola para Soteldo pelo lado esquerdo, que escapa da marcação e chuta forte no alto para fazer um lindo gol e transformar a vitória santista em goleada.

No restante da partida, o Peixe cadenciou a partida para assegurar o grande triunfo diante do Vasco.

FICHA TÉCNICA

Santos FC 4 x 1 CR Vasco da Gama

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos.

Data: domingo, 1 de outubro de 2023

Horário: 16h00

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau

Cartões Amarelos: João Paulo, Dodô, Tomás Rincón, Dodi e Soteldo (SFC); Sebastián Ferreira (CRVG)

Cartões Vermelhos: Lucas Lima e Rodrigo Fernández (no banco) (SFC); Medel (CRVG)

Gols: Marcos Leonardo (p) aos 14min e aos 47min, Veggeti aos 30min e Tomás Rincón aos 45min do primeiro tempo; Soteldo aos 29min do segundo tempo.

SFC: João Paulo; João Basso, Joaquim e Dodô Pires (Messias); Lucas Braga, Tomás Rincón (Camacho), Jean Lucas (Nonato), Lucas Lima e Kevyson; Soteldo (Dodi) e Marcos Leonardo (Julio Furch). Técnico: Marcelo Fernandes

CRVG: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Maicon), Medel e Léo; Lucas Piton, Zé Gabriel (Sebastián Ferreira), Praxedes (Payet) e Paulinho; Gabriel Pec (Alex Teixeira), Vegetti e Marlon Gomes (Jair). Técnico: Ramón Diaz