Santos FC é campeão da Copa Cidade de Futebol Amador de Barra Mansa

Barra Mansa – A equipe do Santos se sagrou campeã da Copa Cidade de Futebol Amador, neste domingo (26), ao vencer a equipe do Fla Coringa, por 2 a 0, na final que foi realizada no Estádio Leão do Sul, em Barra Mansa. Os gols da equipe foram marcados por Pedro Macaia e Yuri.

A equipe do Santos teve apoio do vereador Fábio Buchecha para participar da competição. O destaque da competição foi a união do grupo e o apoio da torcida, pois em todos os jogos do Santos, que é do bairro Água Limpa, a torcida estava presente para apoiar.

A competição foi organizada pela Liga Barramansense de Desportos, onde participaram 11 equipes de Barra Mansa e o Santos de Volta Redonda, totalizando 12 equipes.