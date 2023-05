Santos vence o Vasco em São Januário

Matéria publicada em 14 de maio de 2023, 18:14 horas

Rio – Na tarde deste domingo (14), o Santos FC venceu o Vasco da Gama por 1 a 0, no Estádio São Januário. Deivid Washington foi o autor do gol do Peixe.

O time santista garantiu três pontos e foi a 10 pontos no Campeonato Brasileiro, assumindo a 5ª colocação do certame nacional. Em seis partidas, são três vitórias, um empate e duas derrotas. O Menino da Vila, Deivid Washington, marcou seu 2ª gol pela equipe profissional, após grande jogada entre Lucas Lima e Lucas Braga, e garantiu mais um triunfo santista.

O Santos FC volta a campo na quarta-feira (17), diante do Bahia, em jogo válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, às 19h00.

O jogo

No primeiro minuto de partida, João Paulo fez uma grande defesa, evitando o gol da equipe adversária.

O Vasco dominou as primeiras ações da partida, porém, aos 28 minutos, o Santos FC foi efetivo em sua primeira grande jogada, e abriu o placar no Rio de Janeiro. Lucas Lima fez linda jogada com Lucas Braga pelo lado esquerdo, e o camisa 23 saiu em ótimas condições já dentro da área para cruzar com categoria para Deivid Washington. O Menino da Vila domina, ajeita e bate com categoria no canto esquerdo para balançar as redes.

Aos 34 minutos, a zaga adversária comete falha e Dodi fica com a bola. Ele deixa com Rodrigo Fernández na entrada da área e ele bate firme, mas a bola vai para fora.

Já no segundo tempo, aos 9 minutos, Rodrigo Fernández faz lançamento para dentro da área e Joaquim aparece sozinho para finalizar, e quase marca o segundo do Peixe.

Em bola levantada na área, aos 34 minutos, Daniel Ruiz cobra escanteio e Messias aparece entre os marcadores e cabeceia firme, e a bola passa próxima a trave.

Nos minutos finais, o Peixe conteve os ataques adversários, e garantiu a vitória fora de casa.

FICHA TÉCNICA

CR Vasco da Gama 0 x 1 Santos FC

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Data: domingo, 14 de maio de 2023

Horário: 16h00

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Karla Renata Cavalcanti de Santana

Cartões Amarelos: Robson Bambu, Léo e Puma Rodríguez (CRVG); Nathan (SFC)

Gols: Deivid Washington aos 28min do primeiro tempo.

CRVG: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Jair, Galarza (Alex Teixeira) e Barros (Orellano); Gabriel Pec (Erick Marcus), Pedro Raul e Figueiredo (Rodrigo). Técnico: Maurício Babieri

SFC: João Paulo; Nathan, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Dodi, Rodrigo Fernández e Lucas Lima (Lucas Barbosa); Lucas Braga (Ed Carlos), Deivid Washington (Alison) e Ângelo (Daniel Ruiz). Técnico: Odair Helmann