São Paulo supera o Internacional e vence por 1 a 0 no Morumbi

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 14:50 horas

São Paulo- O São Paulo fez o dever de casa, na noite de domingo (31), e no Morumbi venceu o Internacional por 1 a 0, pela 29ª rodada do Brasileirão. A vitória deixa a equipe paulista com 37 pontos e na 11ª posição. Enquanto o Colorado é o sexto colocado, com 41 pontos somados.

O jogo

O São Paulo construiu o resultado logo na primeira oportunidade criada. Aos quatro minutos de bola rolando, Reinaldo achou Gabriel Sara, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro para fazer 1 a 0. Ainda antes dos 15 minutos, o time da casa teve chances de ampliar o marcador novamente com Gabriel Sara, em arremate cruzado de Rigoni e nas finalizações da entrada da área de Reinaldo e Igor Gomes.

Na etapa complementar, os mandantes mais uma vez aceleram o jogo nos primeiros minutos. Rigoni, Igor Gomes e Luciano deram trabalho para defesa adversária colorada. Enquanto no ataque, o Inter tentou com Gustavo Maia e Edenílson, mas sem sucesso. Passados os 30 minutos, Gabriel Sara por pouco não marcou o segundo dele e do Tricolor na partida. E, aos 34, Léo de cabeça também chegou com perigo, mas parou em Marcelo Lomba. No fim, o placar não sofreu mais alterações.

Fonte: CBF*