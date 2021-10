São Paulo vence clássico contra o Corinthians e chega a 34 pontos no Brasileirão

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 23:04 horas

Calleri marcou no início do jogo e garantiu mais três pontos para o Tricolor

São Paulo- Depois de seis empates consecutivos, o São Paulo fez as pazes com a vitória pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor venceu o clássico contra o Corinthians por 1 a 0, em partida disputada nesta segunda-feira (18), no Morumbi.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 34 pontos e pulou para a 12ª posição. Enquanto o Timão é o sexto colocado, com 40 pontos.

O jogo

Jogando em casa, o São Paulo começou o clássico em ritmo acelerado e conseguiu transformar o domínio dos primeiros minutos em vantagem no marcador. Antes de abrir a contagem, o Tricolor chegou a balançar as redes com Luciano, que teve o gol anulado por impedimento.

Mas, ainda com sete minutos de bola rolando, os mandantes voltaram ao ataque. Dessa vez, Reinaldo acertou cruzamento na medida para Calleri fazer 1 a 0. Nos minutos seguintes, o São Paulo não manteve o ímpeto ofensivo, mas soube controlar o resultado parcial. Do outro lado, apesar de equilibrar a posse de bola, o Timão pouco assustou a defesa adversária.

Assim como no primeiro tempo, os mandantes iniciaram a etapa complementar aumentando a intensidade do jogo, mas não conseguiram ampliar a vantagem. Aos poucos o jogo esfriou e só voltou a acelerar depois dos 30 minutos. Róger Guedes, aos 35, assustou para o Timão. E, aos 37, Luciano quase anotou o segundo do Tricolor, mas carimbou a trave. E 1 a 0 persistiu no placar até o apito final para festa da torcida no Morumbi.