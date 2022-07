Secretaria de Esporte e Lazer de Itatiaia inicia o Campeonato das Torcidas

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 18:31 horas

Itatiaia- Começa neste sábado (30/07), às 15h30, em Itatiaia o Campeonato das Torcidas. O evento, organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, vai acontecer no Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro. “O torneio é uma homenagem aos principais clubes de futebol do Rio de Janeiro e busca harmonizar as equipes compostas por seus torcedores, através do esporte”, explica a responsável pela pasta, Sônia Barbosa de Sousa.

Poderão participar do Campeonato de Torcidas 2022 somente torcedores das respectivas torcidas, que sejam moradores de Itatiaia, que tenham nascido até 1977. Cada equipe terá em seu time seis atletas com idade entre 42 e 44 anos, seguindo o que estipula o regulamento da competição. Os representantes dos times são Alzemar (Mazinho) – Botafogo, Alessandro (Cabeça) – Flamengo, Sebastião (Chininha) – Fluminense, Wilton (Cavalo) – Vasco. A final do torneio será no dia 27 de agosto.

A Secretária de Esportes e Lazer destaca que o objetivo da competição é proporcionar respeito mútuo entre as equipes integrantes, objetivando uma prática saudável do esporte e a valorização da modalidade no nosso município. “O campeonato terá a participação de quatro equipes do município, que representarão Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco”, conta.