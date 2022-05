Segunda edição do Real Fight Porto Real acontecerá no dia 26 de junho no município de Porto Real

Evento reunirá 48 atletas que disputarão 24 combates

Porto Real- Para quem gosta de artes marciais, a Secretaria de Esporte e Lazer de Porto Real estará apoiando juntamente com o Jornal Diário do Vale, a competição esportiva ‘Real Fight II Porto Real’, que será realizada no dia 26 de junho, domingo, às 9hn no ginásio Gustavo Pereira, Bairro de Fátima.

De acordo com o organizador do evento, o treinador Paulo King, o evento que faz parte do projeto ‘Formando Vencedores’, terá início às 9h com duração até às 14h. Nesta sua segunda edição, o evento reunirá 48 atletas que promoverão 24 lutas nas modalidades Muay Thai, K-1, Box e Karatê, lembrando que as inscrições podem ser feitas pelo telefone 24-998815-4756.

Projeto Formando Vencedores

Segundo o treinador Paulo King, idealizador do projeto ‘Formando Vencedores’, o projeto já existe há 6 anos, mas passou a receber o apoio da secretaria de Esporte e Lazer de Porto Real a partir de dezembro do Ano Passado, ocasionando em um aumento no número de participantes. Funcionando no Centro de Treinamento Paulo King, localizado na Avenida B, Bairro Freitas Soares, em Porto Real, atualmente o projeto conta com a participação de 87 atletas nas modalidades de Muay Thai, K-1, Box, Karatê e capoeira, e funciona todos os dias da semana nos períodos da manhã, tarde e noite.

O treinador destaca que além do apoio da secretaria de Esporte e Lazer de Porto Real, o projeto também recebe o apoio e patrocínio do Jornal Diário do Vale.