Segurança dos jogos do Campeonato Carioca será monitorada pela GM em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 09:04 horas

Volta Redonda – Os jogos do Campeonato Carioca serão monitorados pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), que elaborou esquema de segurança para as partidas de futebol a serem disputadas no Estádio Raulino de Oliveira, no Jardim Paraíba.

O jogo entre os times Flamengo e Audax acontece nesta quinta-feira, 10, às 19h. No sábado vão a campo os clubes Volta Redonda e Madureira, às 18h e no domingo, será a vez do Flamengo e Nova Iguaçu, prevista para às 19h.

Durante os três dias de jogos, a Rua 558 estará interditada desde a zero hora do dia da disputa, para garantir a saída de emergência do Estádio da Cidadania. A liberação da via pública ocorrerá pelo menos três horas após o término da partida.

“Os guardas vão trabalhar o controle e a fluidez do trânsito; fiscalizarão o estacionamento irregular e os ambulantes ilegais, além de garantir a segurança de todos. Todo o efetivo do plantão e alguns deslocamentos necessários estarão atuando nos dias de jogos”, informou o comandante da GMVR, o inspetor João Batista dos Reis.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, salientou que foi feito um planejamento integrado, envolvendo todas as forças de segurança.

“Fizemos o planejamento para garantir a fluidez do entorno do Estádio da Cidadania, manter a integridade do torcedor e o deslocamento da torcida”, explicou.