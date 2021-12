Seleção Brasileira fecha o ano em segundo lugar no ranking da FIFA

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 17:29 horas

Classificado para a Copa do Mundo, Brasil entra no ano do Mundial na segunda posição em classificação, que define cabeças de chave

Zurique- O Brasil entrará em 2022 como segundo colocado no Ranking da FIFA de Futebol Masculino. A entidade máxima do futebol mundial publicou nesta quinta-feira (23) a sua última atualização do ano e a Seleção Brasileira se manteve na mesma posição.

Acima do Brasil está apenas a Bélgica, que lidera o ranking. O Brasil é seguido pela campeã mundial França (3º), pela vice-campeã europeia Inglaterra (4ª) e pela Argentina (5ª), que conquistou a Copa América. A atualização veio após a disputa da FIFA Arab Cup, vencida pela Argélia no último domingo, e afetou basicamente apenas os times que disputaram o torneio.

Classificada para a Copa do Mundo FIFA, a Seleção Brasileira terá um ano de preparação pela frente em 2022, com compromissos pelas Eliminatórias e em amistosos nas Datas FIFA.

O Ranking da FIFA de Futebol Masculino é uma classificação de todas as seleções do mundo, a partir de uma métrica desenvolvida pela própria FIFA, que considera jogos, competições, nível dos adversários, entre outros fatores. O ranking é utilizado para determinar questões esportivas, como os cabeças de chave na Copa do Mundo.

Ranking da FIFA de Futebol Masculino

Atualização: dez/2021

1.Bélgica

2.Brasil

3.França

4.Inglaterra

5.Argentina

6.Itália

7.Espanha

8.Portugal

9.Dinamarca

10.Países Baixos

