Seleção brasileira vence Venezuela e está invicta nas eliminatórias para Copa 2022

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 23:44 horas

São Paulo – O Brasil recebeu a Venezuela, na noite desta sexta-feira (13), no Estádio Morumbi, em São Paulo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Qatar, e venceu por 1 a 0. A vitória é a terceira da seleção brasileira na competição, permanecendo invicta com nove pontos, sendo o primeiro colocado na classificação, seguido da Argentina com sente potos, e do Equador com seis.

O gol saiu por volta dos 22 minutos do segundo tempo, após cruzamento da direita, Renan Lodi disputou na cabeça e a bola sobrou para Firmino, que completou para o fundo do gol.

Apesar da vitória ter sido com um gol, o Brasil já poderia ter marcado aos seis minutos do primeiro tempo, quando Richarlison balançou as redes, porém o lance foi invalidado por impedimento.

Ao todo foram 11 chutes, sendo três com chances de gol, 4% de posse de bole e sete escanteios para o lado do Brasil, provando a superioridade na partida.

O próximo jogo será na próxima terça-feira (17), contra o Uruguai, às 20h, fora de casa.