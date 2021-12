Seleção de remo se prepara para o Sul-Americano de Asunción, no Paraguai

13 de dezembro de 2021

Campeonato vai ser realizado entre os dias 17 a 19 deste mês e serão 60 atletas convocados em 21 provas

Asunción- A Seleção Brasileira de Remo está treinando focada no Campeonato Sul-Americano de Asunción, no Paraguai, a ser realizado entre os dias 17 a 19 deste mês. São 60 atletas convocados em 21 provas, alguns dos remadores estão representando o Brasil pela primeira vez em uma competição internacional. Como Lara Pizarro, do Crossrowing.

“Esse Sul americano é muito importante pra mim, principalmente, por ser a minha primeira competição internacional e também por já participar com apenas três anos de remo. Estou muito feliz de poder contribuir com a Seleção Brasileira e poder representar da melhor forma o Brasil”, afirma Lara.

Nesta competição, a Confederação Brasileira de remo contará com um conselho formado por oito técnicos brasileiros, baseado em um modelo usado em diversos países na Europa e América do Norte, e uma equipe de apoio, formada por cinco técnicos dos clubes dos atletas convocados.

