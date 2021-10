Seleção Feminina conclui preparação para último jogo contra a Austrália

Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 17:16 horas

Sidney- A Seleção Feminina finalizou, nesta segunda-feira (25), a preparação para o segundo jogo contra a Austrália. Na véspera da partida, a técnica Pia Sundhage ajustou os últimos detalhes antes da equipe entrar em campo no compromisso final da Data FIFA de outubro. Brasil e Austrália voltam a se enfrentam nesta terça-feira (26), às 6h05 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv.

No treinamento, a técnica Pia Sundhage conduziu um trabalho de suporte e apoio, com o objetivo que as jogadoras encontrassem espaços de construção em curtas distâncias. Após, as atletas fizeram um coletivo de 11 contra 11 projetando a equipe que começará a partida. A comissão técnica também aproveitou para aprimorar as finalizações e os cruzamentos na área.

Em entrevista coletiva pouco antes do treino, a treinadora adiantou que terá uma escalação diferente em campo. Com objetivo de dar oportunidade para as atletas, Pia quer usar os desafios que antecedem a Copa América 2022 para obter respostas sobre o elenco que disputará a competição classificatória para a Copa do Mundo Feminina 2023 e os Jogos Olímpicos Paris 2024.

“No primeiro jogo demos às jovens jogadoras uma chance e, no segundo jogo, será um pouco diferente devido as nossas condições de viagem, que contou com o fuso horário e um voo muito longo. Então, eu diria que o próximo jogo contra a Austrália será um passo a mais para a Copa América. Temos um longo caminho a percorrer”, ressaltou.

Para o duelo, Pia terá as 23 jogadoras à disposição. Após sofrer um trauma no queixo durante a partida, a goleira Letícia foi submetida a avaliação médica e, posteriormente, realizou exames complementares de ressonância magnética e tomografia, que não apontaram nenhuma lesão. A atleta participou normalmente do treino desta segunda-feira (25).

Fonte CBF*