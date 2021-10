Seleção Feminina desembarca na Austrália para um período de treinamento

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 15:32 horas

Sydney- Com o objetivo de realizar um período de treinamentos antes dos jogos preparatórios diante das anfitriãs, a Seleção Feminina de futebol começou a desembarcar, nesta segunda-feira (18), na Austrália.

Junto com a comissão técnica, as atletas Ary Borges, Karen, Lorena e Andressa Alves foram as primeiras a se apresentar. Mas o grupo das Guerreiras do Brasil só ficará completo na quarta-feira (20).

A técnica Pia Sundhage comandará os treinamentos no CT Sydney Showground, mas o primeiro trabalho com todas as jogadoras será realizado no dia 21 e outubro. Durante a Data FIFA, a Seleção Feminina enfrentará a Austrália em dois confrontos. O primeiro encontro está marcado para o dia 23, às 5h50 (horário de Brasília), e o segundo no dia 26, às 6h05 (horário de Brasília), ambos na Commbank Stadium, em Sydney.

Respeitando o protocolo da Comissão Médica Especial da CBF, não haverá cobertura presencial da imprensa nos treinos. As imagens das atividades serão disponibilizadas pela CBF TV. Também haverá coletiva de imprensa virtual durante todo o período, com perguntas feitas em tempo real ou enviadas pelos jornalistas.

Fonte CBF