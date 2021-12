Seleção Masculina de Futsal é convocada para treinamentos em Sorocaba

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 19:33 horas

Rio de Janeiro- A Seleção Brasileira Masculina de Futsal está convocada para um período de treinos em Sorocaba (SP). Esta é a segunda vez que o grupo se reúne após o terceiro lugar na Copa do Mundo FIFA da Lituânia. O grupo vai utilizar a estrutura do Magnus Futsal, na Arena Sorocaba, do período de 12 a 20 deste mês.

Para este período de dezembro, além dos jogadores do exterior, o técnico Marquinhos Xavier convocou profissionais que atuam no Brasil. Jogadores de Cascavel e Magnus Futsal, clubes finalistas da Liga Nacional, foram desconsiderados para não desfalcarem os times nas decisões, marcadas para os dias 12 e 19 dezembro. No último mês de novembro, o Brasil foi para a Data-FIFA no Marrocos apenas com atletas do futsal europeu.

Lista da Seleção Brasileira Masculina de Futsal:

GOLEIROS

Willian – Joinville

Françoar – Minas Tênis Clube

FIXOS

Marlon – Palma – ESP

Léo Santana – El Pozo – ESP

Allan – Atlético Erechim

ALAS

Valério – El Pozo – ESP

Marcênio – Barcelona – ESP

Matheus -Barcelona – ESP

Dyego – Barcelona – ESP

Pito – Barcelona – ESP

Arthur – Benfica – POR

PIVÔS

Ferrão – Barcelona – ESP

Rocha – Carlos Barbosa

Rafael Santos – El Pozo – ESP

Comissão técnica:

Mauro Carmélio – Chefe de Delegação

Lavoisier Freire – Coordenador de Futsal

Matheus Maricato – Supervisor

Fred Antunes – Preparador de goleiros

Reinaldo Martins – Médico

João Romano – Preparador físico

Kleber Barbão – Fisioterapeuta

Rodrigo Carlet – Fisiologista

Felipe Amaral – Roupeiro