Ricardo Graça, do Vasco, convocado para o Torneio Pré-Olímpico

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 10:34 horas

Rio de Janeiro- O zagueiro Ricardo Graça, do Vasco da Gama, está convocado para o Torneio Pré-Olímpico 2020, na Colômbia. O jogador substitui Walce, desconvocado por conta de lesão sofrida em jogo-treino realizado durante o período de preparação na Granja Comary.

Ricardo se juntou ao grupo na sexta-feira (17), chegando ao hotel da Seleção Brasileira, em Armênia, onde teve o primeiro contato com os companheiros e já está participando do treinamento do dia.

A Seleção Brasileira está no Grupo B do Torneio Pré-Olímpico e estreia no neste domingo (19) contra o Peru, no Estádio Centenário, em Armênia, às 22h30 (horário de Brasília). O grupo ainda tem Uruguai, Bolívia e Paraguai. Os dois melhores do grupo se classificam para o quadrangular final, que revelará as duas seleções sul-americanas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.