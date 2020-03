Seleções Principal e Olímpica serão convocadas na sexta-feira

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 10:33 horas

Rio de Janeiro- As Seleções Brasileiras Principal e Olímpica já têm data para suas próximas convocações: sexta-feira, dia 6, no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro. Como de costume, o técnico Tite será o primeiro a divulgar sua lista, às 11h, com entrevista coletiva na sequência. Logo depois, André Jardine revela seus nomes, também seguido de coletiva de imprensa.

A convocação do técnico Tite será para o início das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. O Brasil inicia caminhada rumo ao Mundial diante da Bolívia, em Pernambuco, no dia 27 de março. Logo depois, no dia 31, a equipe enfrenta o Peru, em Lima, no Estádio Nacional.

Por sua vez, a Seleção Olímpica retoma sua preparação para os Jogos de Tóquio 2020. Depois de garantir sua vaga nas Olimpíadas em competição disputada na Colômbia, em janeiro, os comandados de André Jardine serão convocados para mais uma Data FIFA, a exemplo do que vinha ocorrendo em 2019. Local desse período de preparação e adversários serão divulgados em breve.

Profissionais de imprensa interessados em cobrir a convocação dupla devem se credenciar diretamente na sede da CBF, no dia do evento. Os portões estarão abertos entre 9h30 e 10h45.