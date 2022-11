Sem brilho, com maturidade - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 12:03 horas

Por Álvaro de Oliveira Filho

Não foi uma exibição brilhante, muito longe disso. Mas o Brasil, assim como na estreia, mostrou equilíbrio e maturidade na apertada vitória diante da Suíça e cumpriu sua primeira missão no Catar: está nas oitavas-de-final da Copa. Não fez mais do que a obrigação? Certamente. Mas não se vence uma maratona sem completar os primeiros cem metros. E, se o desempenho nos dois jogos ainda não é suficiente para animar os torcedores, ao menos mostra que a seleção evoluiu coletivamente. Aprendeu a lidar com dificuldades sem perder a organização e aprendeu também a esperar o erro adversário para decidir os jogos. A paciência, em determinados casos, é uma virtude.

Importante reconhecer que a falta de ambição do adversário facilitou o trabalho do sistema defensivo. Em momento algum a Suíça teve a pretensão de vencer. Alisson, mais uma vez, entrou e saiu de campo sem fazer ao menos uma defesa. Mesmo no primeiro tempo, quando o time brasileiro parecia jogar com o freio de mão puxado, a impressão era de que o jogo pudesse caminhar para um empate sem gols. Nada além disso. Por outro lado, mostrou a marcação forte de sempre, barrando todas as tentativas da seleção brasileira.

Neymar, é claro, fez (faz sempre) muita falta. Faria falta em qualquer equipe do mundo. Não que a seleção continue dependendo exclusivamente dele, como acontecia no passado, mas a simples presença em campo é suficiente para mudar o comportamento do adversário. Mesmo quando não consegue jogar, atrai a marcação e os companheiros acabam jogando com um pouco mais de liberdade. Sem ele, os suíços encaixotaram Richarlison, que pouco conseguiu produzir. Acabou substituído no segundo tempo.

As alterações, aliás, voltaram a oxigenar o time, como acontecera diante da Sérvia, na estreia. Rodrygo, Bruno Guimarães e Antony entraram muito bem. Renovaram o fôlego da equipe e o gol de Casemiro acabou fazendo justiça ao time que nunca se conformou com o empate.

Há problemas a corrigir, claro. Adversários mais fortes estão por vir e qualquer previsão é tão arriscada, que ganha contornos de mero palpite. Por enquanto, o que dá para perceber é que a seleção brasileira tem talento, experiência e força coletiva. Se isso será suficiente para chegar ao hexa, só o tempo dirá.

Álvaro de Oliveira Filho é jornalista