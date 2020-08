Diretoria do Voltaço negocia mando de campo para a Série C

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 10:11 horas

Volta Redonda – A diretoria do Volta Redonda confirmou ao DIÁRIO DO VALE que está tendo dificuldade na busca por um estádio que possa abrigar os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o Raulino de Oliveira ocupado pelo Hospital de Campanha, que foi montado pela prefeitura para atender pacientes com a covid-19, as partidas em que o Voltaço for mandante terão de acontecer em outra cidade.

Em nota enviada ao jornal, a assessoria de imprensa do clube afirmou que contatos com outros clubes estão sendo feitos diariamente, mas ainda sem algo concreto sobre onde será a “casa” do Voltaço na competição. A corrida é contra o tempo, uma vez que o primeiro jogo que o Tricolor de Aço terá como mandante será no dia 17 de agosto, contra o Ituano. A primeira opção é o Estádio do Trabalhador, em Resende.

Não bastasse a dificuldade normal de achar um campo de jogo, há ainda uma outra preocupação. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) também não definiu os horários dos jogos. A princípio, a partida contra o Ituano está marcada para as 20 horas, o que obrigaria o Voltaço a mandar o jogo em um estádio com capacidade de iluminação diferenciada. Neste caso, o Estádio do Trabalhador estaria descartado, obrigando a CBF a mudar horário do jogo ou então o local..

“Por conta da proximidade, temos o estádio do Trabalhador, em Resende. Porém, lá tem uma complexidade por conta da iluminação. Se tivermos que ir para o Rio de Janeiro, estamos conversando com alguns clubes para sabermos as condições que eles podem oferecer para a gente”, disse um dirigente.

Depois do Ituano, o próximo jogo “em casa” do Volta Redonda seroa contra a Tombense, dia 22, às 16 horas.