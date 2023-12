Serginho salva o Vasco do rebaixamento

Estado do Rio – Com a melhor média de público da história (26,5 mil torcedores por partida), quase 10 milhões de ingressos vendidos, além de emoção do começo ao fim. O Brasileirão Assaí 2023 chegou ao fim nesta quarta-feira (6) numa grande festa do futebol nacional, que levou emoção do início ao fim para milhares de torcedores. O Palmeiras foi campeão, o Vasco se livrou do rebaixamento e o Santos caiu para Série B pela primeira vez em sua história. O Vasco fez o seu torcedor sofrer até a última rodada, mas conseguiu escapar do rebaixamento e se manteve na primeira divisão depois de bater o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na noite de ontem (6), em São Januário.

No primeiro tempo, Paulinho abriu o placar para a equipe carioca. Na volta do segundo tempo, Léo Ortiz empatou a partida. Aos 36 minutos, Serginho, que havia entrado um pouco antes, marcou o gol da vitória e da permanência.

A torcida do Vasco fez a diferença e empurrou o time do início ao fim da partida. O Palmeiras garantiu ontem seu 12º título do Campeonato Brasileiro ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0. Abel Ferreira chegou ao seu nono título, em três anos de trabalho no Palmeiras, ao garantir nesta quarta-feira a conquista do Campeonato Brasileiro. É o bicampeonato consecutivo da principal competição do país para o Verdão e o técnico português.

ARTILHARIA

Paulinho (Atlético Mineiro) teve ótimo desempenho na reta final do Brasileirão e assumiu a dianteira da artilharia, com 20 gols. Tiquinho Soares (Botafogo), que dominou em grande parte da competição, marcou 17 vezes. Ele é seguido por Luis Suarez (Grêmio) e Hulk (Atlético Mineiro), que têm 15 cada.

Fluminense: que Brasileirão?

O Fluminense terminou este Brasileirão sem grande brilho, na sétima posição. Mas foi por uma boa causa. O tricolor agarrou a oportunidade de disputar a Libertadores este ano e chegou, mais de uma vez, a escalar “mistões” para preservar suas forças para a disputa continental. Funcionou. Ganhou do Boca Juniors no Maracanã e conseguiu a inédita Libertadores. Habilitado para disputar o Mundial de Clubes e já definido na Libertadores 2024, o tricolor veio a passeio para o segundo turno do Brasileirão, mas quem liga?

Botafogo, Botafogo, campeão… ah, não foi não

O Botafogo assumiu a liderança do Brasileirão na terceira rodada e se manteve assim até a 34ª. No fim do primeiro turno, parecia ganhador da antiga Loteria Esportiva, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Mas o segundo turno foi muito ruim. Muito ruim mesmo. A enorme vantagem se desfez e os resultados dos últimos jogos deixaram o alvinegro numa pouco gloriosa quinta colocação, fechando a competição com uma derrota por 3 a 1 para o Internacional, e qualificado para a pré-Libertadores.

Flamengo vai encarar a Libertadores

Quando o Botafogo começou a vacilar e sua vantagem foi desaparecendo, o Flamengo ocupou um espaço na competição. Na 35ª rodada, quando o Palmeiras era líder, o Flamengo era o segundo colocado, “fungando no cangote” do Porco. Mas as duas derrotas e uma vitória nas rodadas 36, 37 e 38 deixaram o “urubu” na quarta posição – garantido na Libertadores do ano que vem, mas lamentando um ano em que não conquistou nem um título, embora tenha chegado perto no Estadual e no Brasileirão. Na última rodada, o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, no Morumbi.