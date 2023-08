Série C: Voltaço busca vitória neste sábado para ficar entre os quatro primeiros

Volta Redonda – O Volta Redonda está caminhando para a fase final da Série C já classificado após vencer o jogo contra o Figueirense, no domingo (20). Agora o time busca uma posição entre os quatro primeiros da primeira fase, colocação que fornece a vantagem de disputar os dois últimos jogos do quadrangular em casa e diante da torcida no Estádio Raulino de Oliveira.

Com foco nesse objetivo, o time precisa vencer o Aparecidense, em Aparecida de Goiânia neste sábado (26), no Estádio Aníbal Toledo, às 16h. O técnico do Esquadrão de Aço, Rogério Corrêa, comentou em entrevista ao DIÁRIO DO VALE sobre a importância da disputa contra o time de Goiás.

“Quem classifica entre os quatro primeiros leva a vantagem de jogar dois jogos em casa na reta final, ou seja, é muito importante buscar a vitória neste sábado. Porém, temos que ter a cautela de preservar alguns jogadores que estão com dois cartões amarelos, já que mesmo que os cartões zerem com a troca de fase, jogadores ainda precisam cumprir a suspensão de três cartões, por isso a importância de segurar certos atletas. Tirando esse fator, seguimos com força total para buscar a vitória em Aparecida de Goiânia”, disse o técnico.

Os atletas viajaram para Goiânia na quinta-feira (24), onde encaram o último desafio antes da fase final. Já nesta sexta-feira (25), o time realiza o último treino para a disputa contra o Aparecidense.