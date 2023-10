Série C: Voltaço inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Paysandu

Volta Redonda – O Volta Redonda manteve a promoção nos ingressos para a partida decisiva contra o Paysandu pela Série C. O Tricolor de Aço precisa vencer a equipe paraense por dois gols de diferença e conta com o apoio da torcida para conquistar o acesso à Série B após 25 anos.

O torcedor que comparecer no ato da compra do ingresso com a camisa do Voltaço e qualquer camisa amarela ou preta, vai pagar meia-entrada no valor de R$20,00.

O Volta Redonda recebe o Paysandu no sábado (7), às 18h, no Raulino de Oliveira, em partida válida pela 6ª rodada da fase final da Série C. A comercialização dos ingressos já começou nos seguintes pontos de venda antecipada:

– Loterias Meia-Meia (Aterrado)

– Empório Brasil (Retiro)

– Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

Dia do jogo

A venda de ingressos nas bilheterias do Raulino de Oliveira terão início às 14h de sábado, dia 07. Serão vendidos os ingressos para a torcida do Volta Redonda, Paysandu e a retirada de gratuidade.

Setor Azul: Volta Redonda

Setor Laranja: Paysandu

Setor Verde: gratuidade