Só a vitória interessa ao Voltaço

Volta Redonda – Com a vitória do Flamengo sobre o Madureira, o Voltaço só depende de si para se classificar para a Taça Rio, que define a quinta força do futebol do Estado do Rio. O Voltaço tem nove pontos e está, neste sábado, na décima colocação, mas o oitavo e nono colocados – respectivamente, Sampaio Corrêa e Madureira – já fizeram suas participações na última rodada da Taça Guanabara e estão com dez pontos.

Assim, o Voltaço precisa vencer o Nova Iguaçu neste domingo para chegar a 12 pontos e subir para a oitava colocação. A tarefa não é fácil. O Nova Iguaçu é o terceiro colocado na Taça Guanabara, sendo o time com melhor colocação entre os de menor investimento.

Pode pesar a favor do Voltaço o fato de o Nova Iguaçu já estar garantido nas semifinais da Taça Guanabara, o que poderia levar o time a poupar alguns titulares nesta última rodada, já de olho na próxima fase.

A semifinal da Taça Rio

Além da classificação do Voltaço para a Taça Rio, a rodada de amanhã define seu adversário. Pode ser o Botafogo, que enfrenta o Fluminense, ou o Boavista, que joga contra o Bangu.