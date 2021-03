Sob o Macaé, Vasco soma a primeira vitória na Taça Guanabara

Matéria publicada em 24 de março de 2021, 20:27 horas

Rio de Janeiro – A estreia do terceiro uniforme deu sorte ao Vasco, que obteve sua primeira vitória na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, na noite desta quarta-feira, ao vencer o Macaé, por 3 a 1, em jogo válido pela quinta rodada.

Com o resultado, o Vasco, que não vencia havia cinco jogos, subiu para o oitavo lugar, com cinco pontos, deixando o Macaé com apenas um ponto na última colocação na classificação. A liderança é do Volta Redonda, que soma dez pontos.

Com mais de 72% de posse de bola e nove finalizações, o Vasco dominou todo o primeiro tempo. Teve dificuldades em penetrar na retranca do Macaé, mas arriscou bem os chutes de fora da área, mas parou na bela atuação do goleiro Milton Raphael, autor de pelo menos quatro belas defesas.

Mas aos 19 minutos, Gabriel Pec acertou belo chute, após escanteio cobrado por Carlinhos, que teve desvio na primeira trave. Com a vantagem no marcador, o Vasco teve mais tranquilidade para armar as jogadas, mas perdeu muitas oportunidades.

Com isso, o ditado ‘quem não faz, toma’ mais uma vez se fez presente. No primeiro escanteio do Macaé, o zagueiro Dante subiu bem alto para ganhar da zaga do Vasco e cabecear para baixo, sem defesa para o goleiro Lucão, aos 30 minutos.

Com a igualdade, o nervosismo tomou conta do Vasco, que pressionou em busca do segundo gol, mas voltou a ter como obstáculo Milton Raphael.

No segundo tempo, talvez pelo desgaste físico, o Vasco não teve o mesmo domínio e o Macaé aproveitou para se soltar um pouco mais na partida, principalmente com a entrada de Edson no lugar de Alemão no ataque.

O Vasco voltou a ser mais agressivo com a entrada de Tiago Reis no ataque e a colocação de Marquinhos Gabriel mais na armação das jogadas. Com isso, as chances voltaram a ser criadas, mas noite de Milton Raphael era especial. O goleiro chegou a se machucar duas vezes, ao se esforçar para fazer as defesas.

Mas aos 37 minutos, após uma jogada trabalhada por todo o setor ofensivo, Edson Barba derrubou Tiago Reis dentro da área. Marquinhos Gabriel bateu com categoria: 2 a 1. Logo depois, Tiago Reis, lançado por Marquinhos Gabriel, perdeu grande chance para ampliar o placar.

Mas o paraguaio Galarza só precisou de dois minutos e dois toques na bola para fazer o gol mais bonito do jogo. O canhoto, de 19 anos, pegou a bola na ponta-esquerda e bateu cruzado, muito bonito, para fazer 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 1 MACAÉ

VASCO – Lucão; Léo Matos, Miranda, Leandro Castan (Ulisses) e Zeca; Juninho (Tiago Reis), Andrey, Carlinhos e Marquinhos Gabriel (Galarza); Gabriel Pec (Vinicius) e Talles Magno (Laranjeira). Técnico: Marcelo Cabo.

MACAÉ – Milton Raphael; Pedro Costa (Rossales), Álvaro, Dante e Taira; Edson Barba, Wagner Carioca, Fábio Henrique (Antonio), Marquinhos (Edy) e Wallacer (Junior Araújo); Alemão (Edson). Técnico: Charles Almeida.

GOLS – Gabriel Pec aos 19 e Dante aos 30 minutos do primeiro tempo. Marquinhos Gabriel aos 37 e Galarza aos 44 do segundo.

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

CARTÕES AMARELOS – Edson, Antonio, Léo Matos, Edson Barba e Marquinhos.

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – São Januário.