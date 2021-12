Sport e Flamengo empatam pela 35ª rodada do Brasileirão 2021

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2021, 23:24 horas

São Lourenço da Mata- Na noite desta sexta-feira, dia 3, o Sport e Flamengo entraram em campo pela 35ª rodada do Brasileirão já com seus destinos definidos na temporada 2021. Em um confronto equilibrado e com muitas chances de gols, as equipes saíram da Arena Pernambuco empatadas em 1 a 1.

Com o resultado, o time carioca chegou aos 71 e pontos e está com o segundo lugar assegurado nesta edição da Série A. Já o Leão, com 34, é o 19º colocado e irá disputar a Série B no ano que vem.

O confronto na Arena Pernambuco começou com as duas equipes criando ótimas chances de balançar as redes. Logo aos dois minutos, o Flamengo levou perigo após boa jogada de Vitinho pela esquerda, que cruzou na medida para Michael finalizar para fora. Em seguida, Pedro recebeu de Vitinho, se livrou da marcação, invadiu a área e chutou para defesa de Maílson. O Sport respondeu exigindo grande intervenção de Hugo Souza quando Hernanes se esticou para tentar completar cruzamento para o fundo do gol.

O jogo seguiu aberto e movimentado. Em outra boa chegada do Leão, aos 20 minutos, Gustavo dominou na entrada da área e finalizou firme para defesa do goleiro do Fla. Já na marca dos 39, Pedro recebeu dentro da área, se livrou da marcação e cruzou na segunda trave, onde Michael chegou chutando de primeira para colocar o Flamengo em vantagem: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Sport empatou aos cinco minutos, quando Matheuzinho tentou recuar e acabou cabeceando para trás. A bola ficou tranquila para Gustavo dominar, invadir a área e finalizar de canhota para deixar tudo igual: 1 a 1. O volume do jogo reduziu um pouco, mas as equipes seguiram se lançando ao ataque. Em uma das melhores chegadas do Leão, Zé Welison aproveitou cruzamento de Sander e chutou de primeira para o gol, mas David Luiz salvou praticamente em cima da linha. Do lado do Fla, uma das chances foi na finalização de Bruno Henrique, que Rafael Thyere fez o corte no momento preciso.