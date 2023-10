STU Open Rio: Maior campeonato de skate do mundo começa neste domingo, na Barra da Tijuca

Rio de Janeiro – Considerado o maior evento de skate e cultura urbana do mundo, o STU Open Rio 2023 começa neste domingo (22), na Barra da Tijuca, no principal complexo de skate da cidade, a recém-reformada Praça Duó. Um dos principais campeonatos de skate da cena internacional, o STU Open Rio promete encontros inesquecíveis com os maiores nomes da modalidade, além de shows, painéis, oficinas de arte, skate, batalha de break e o festival URB Music Tour, com curadoria do DJ Tamenpi. Realizado por meio da Lei estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio, o evento também promete uma intensa programação musical, com participação dos cantores Céu e Criolo.

“O STU não é apenas um evento nacional, mas sim um movimento global de proporções gigantescas. Uma oportunidade única para ver de perto os medalhistas olímpicos de Tóquio-2020, as promessas para Paris-2024, e o desempenho de grandes skatistas brasileiros. A escolha do Rio de Janeiro como sede do evento mostra que o estado cada vez mais se torna um ponto focal para grandes eventos esportivos no país, o que muito nos deixa feliz. Estamos trabalhando para consolidar o Rio como a casa do esporte no Brasil”, disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Esta é a sexta edição do STU Open Rio, que é aberto a atletas do mundo inteiro e reúne grandes skatistas* da cena nacional e internacional*, incluindo os que estiveram na estreia do esporte no calendário olímpico dos Jogos de Tóquio-2020. Entre nomes como Rayssa Leal e Pedro Barros, medalhistas de prata do Brasil, presença garantida da carioca Duda Oliveira, de apenas 15 anos, que vem despontando na cena. Duda é contemplada pelo programa de fomento ao esporte Bolsa Atleta RJ, do Governo do Rio, e representante do TimeRJ na disputa.

“Essa é uma competição que reúne os melhores atletas mundiais, e é muito bom estar aqui, competindo com eles. Contar com o benefício do Bolsa Atleta é muito importante para isso tudo acontecer, porque ajuda nas competições, nos treinos, a arcar com os custos das viagens, enfim, manter a minha carreira e a fazer o que eu amo, que é andar de skate. Quero muito o apoio da torcida, está todo mundo convidado a assistir”, convocou a jovem skatista carioca.

Na quarta-feira (25), a movimentação nas pistas começa com as finais do STU On Tour, campeonato que teve início em ambiente digital, com vídeos enviados pelos atletas para análise de um júri especializado, e chega ao fim de forma presencial, no primeiro dia de disputas, a partir das 15h30. A programação musical traz a cantora paulistana Céu, vencedora de três Grammys Latinos, às 20h30, com repertório que passeia pelo seu show “Fênix do Amor”.

A partir de quinta-feira (26) tem início as eliminatórias do Street (manobras com corrimãos, escadas, bancos e rampas) e Park (onde os destaques são os altos voos e manobras radicais em pista com formato bowl) masculinos. As quartas de final estão marcadas para sexta-feira (27), tanto para a categoria feminina quanto masculina. As semifinais em todas as categorias acontecem no sábado (28).

A adrenalina toma conta do evento no domingo (29), quando os atletas disputam as finais, a partir das 10h, quando o Paraskate também entra em cena. A festa de encerramento fica sob embalo do cantor e rapper Criolo, um dos idealizadores da Rinha dos Mcs, a partir das 20h30.

Dentre outros destaques que estiveram no Japão e confirmaram presença no STU Rio Open, o campeão olímpico Keegan Palmer, da Austrália. Atletas do Street, como a brasileira Pâmela Rosa (10º lugar em Tóquio), o peruano Angelo Caro (5º) e o americano Jake Ilardi (11º) também estarão presentes, bem como destaques olímpicos na modalidade Park, como a brasileira Dora Varella (7º), o americano Bryce Wettstein (6º), o porto-riquenho Steven Piñeiro (6º), e o italiano Ivan Federico (18º).

Olhos atentos para as competições que vão reunir ainda na Barra da Tijuca estrelas do esporte como o brasileiro Luigi Cini e os americanos Gavin Bottger e Tate Carew. Recentemente, os três subiram no pódio do Campeonato Mundial realizado em Roma, na Itália, valendo pontuação máxima na disputa por uma vaga nas Olimpíadas de Paris-2024. Todos competem na modalidade Park, que conta ainda com a participação de Augusto Akio, o Japinha, quinto lugar na disputa.

Reforma da Praça Duó

O STU Open Rio 2023 está sendo realizado na Praça Duó, na Barra da Tijuca, recentemente reformada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O investimento do governo foi de R$ 1.060.000,00, oriundos da contrapartida social.

Para recuperar os equipamentos e deixá-los aptos às competições nacionais e internacionais, foram feitos o projeto de arquitetura, reforma e ampliação de pista no formato Street, com área de aproximadamente 1.100m2, revitalização da pista no formato Park, de 650m², além da construção da quadra de Basquete 3×3, com serviços de topografia, pavimentação, pintura e instalação de tabela nos padrões oficiais olímpicos.

“O Rio de Janeiro disputa com vários estados mundo afora e cada vez mais tem sido escolhido para sediar competições locais e estrangeiras. Isso pode ser explicado, além de toda a vocação para o esporte que o estado naturalmente tem, pelo fomento ao esporte por meio da Lei de Incentivo, pelos investimentos nos equipamentos públicos e garantia das condições necessárias às disputas que o estado oferece”, acrescentou o secretário Rafael Picciani.