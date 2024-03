Xerém- Os times Sub-13 e Sub-14, do Resende, venceram o Goytacaz, neste sábado (30), no CT do Tigres em Xerém, em partidas válidas pela 3ª rodada da Série Prata do Campeonato Metropolitano.

O time Sub-13 venceu a sua partida por 3×0. Já a equipe Sub-14 bateu o time de Campos dos Goytacazes por 3×1.