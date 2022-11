Sub-15 do Voltaço conquista Taça Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de novembro de 2022, 18:43 horas

Esquadrão de Aço venceu por 3 a 0 o Boavista na decisão

Volta Redonda – O Volta Redonda venceu o Boavista por 3 a 0 e conquistou a Taça Rio sub-15. O artilheiro Kauã, duas vezes, chegando a 11 gols na competição, e Kaio Peçanha anotaram os gols do segundo jogo da final, disputado na tarde deste sábado, dia 12, no estádio Raulino de Oliveira.

O inédito título coroa a grande campanha dos Garotos de Aço na competição. Na primeira fase, o Voltaço terminou em 5° lugar, sendo o melhor entre os times de menor investimento.

– Desde o início do ano, nos comprometemos com o trabalho e conseguimos conquistar este título inédito para o clube. Foi muito difícil, porque foi uma competição muito complicada, mas fomos sólidos em todos os momentos. Fizemos a melhor campanha da história do sub-15, não perdemos para nenhum time de menor investimento, e o título veio para coroar este trabalho que foi muito bem feito por todos no clube, desde os jogadores, passando pela comissão técnica, os funcionários e a diretoria – destacou o técnico do sub-15 do Volta Redonda, Leonardo Marinheiro.

Presente na decisão, o gerente de futebol do Voltaço, Zada, parabenizou os atletas pela conquista.

– Mais um título para a nossa base, mostrando que estamos no caminho certo, consolidando o Voltaço cada vez mais como um clube formador. Só parabenizar ao Leonardo Marinheiro, a toda comissão técnica e aos jogadores, que fizeram uma campanha brilhante e foram coroados com este título inédito – afirmou.