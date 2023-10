Sub-17 de Paraty vence primeiro jogo das quartas fora de casa

Paraty – O Sub-17 de Paraty venceu o primeiro confronto das quartas de final do Carioca de Futebol da Série C. A equipe paratiense superou o Campos, no Estádio Ângelo de Carvalho, no domingo (29), pelo placar de 2 a 0.

Os gols foram marcados no segundo tempo da partida, através de Cirilo, aos 20 minutos, e Zequinha, aos 32. A próxima partida será a segunda disputa contra o Campos, em casa, no Estádio Antônio Mário Pompeu Nardelli, na próxima sexta-feira (3), às 15h. O time conta com o apoio da torcida paratiense.