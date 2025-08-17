domingo, 17 agosto 2025
Sub-17 e Sub-15 do Voltaço empatam com o Botafogo em casa

Jogos aconteceram no CT Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Volta Redonda – As equipes sub-17 e o sub-15 do Voltaço, enfrentaram o Botafogo, no sábado (16), no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube pela segunda rodada da Copa Rio.

Ambas as partidas terminaram empatadas em 1 a 1. Brayan marcou para o sub-17, enquanto Bernardo Tinoco balançou as redes pelo sub-15.

Sub-13 e Sub-14 foram superados pelo Mandanha FC na Taça Rio

Pela Taça Rio do Campeonato Metropolitano, disputada no CT Pedrinho Vicençote, o Sub-13 ficou no 0 a 0 com o Mandanha, enquanto o Sub-14 acabou derrotado pelo mesmo adversário por 2 a 0.

